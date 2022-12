Primar din Dâmbovița, bătut de un cetățean chiar în ședința de Consiliu Local Primarul comunei Petrești, județul Dambovița, a fost agresat, marți, chiar in sediul Primariei, de catre un cetațean care participa la ședința Consiliului Local. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Primar din Dambovița, batut de un cetațean… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Primar din Dambovița,de un cetațean…

Stiri pe aceeasi tema

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a obtinut a opta sa victorie consecutiva in acest sezon al Ligii Nationale de baschet masculin, 98-89 cu FC Arges Pitesti, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Huldai spune ca orașul va respinge eforturile de a lasa un MK homofob sa dicteze politica educaționala, in ciuda victoriei electorale a dreptei; "In toate statele fasciste, liderii erau aleși de popor, anunța timesofisrael.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un șofer in varsta de 37 de ani a plonjat, joi seara, cu mașina in raul Dambovița, in zona Targului Vitan din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Premierul Nicolae Ciuca viziteaza miercuri fabrica de camioane IVECO din Petresti, judetul Dambovita. Acesta este insotit de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul Nicolae Ciuca viziteaza miercuri fabrica de camioane IVECO din Petresti, judetul Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a propus Consiliului Local sa voteze un proiect de hotarare care prevede mentinerea pretului gigacaloriei pentru populatie la nivelul stabilit in anul 2019, diferenta urmand a fi suportata, sub forma de subventie, de la bugetul local al orasului,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti anunta, joi, ca, in saptamana 6 – 12 octombrie, 152 de zboruri au avut o intarziere mai mare de 60 de minute, iar 12 curse au fost anulate, potrivit news,ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat care avea datorii si-a dat foc, joi, in momentul in care a aflat ca va fi executat silit, potrivit News.ro. Gestul extrem a aparut dupa ce barbatul a primit o decizie de evacuare din imobilul in care locuia, in orasul Pucioasa, judetul Dambovita, Fii la curent cu cele mai noi stiri.…