- Curtea de Apel Bucuresti ar putea da, joi, decizia definitiva in procesul de coruptie al fostului viceguvernator BNR Bogdan Olteanu, acesta fiind condamnat la sapte ani de inchisoare, in prima instanta.

- Fostul prefect al Constanței Ioan Albu a fost condamnat, miercuri, de Judecatoria Medgidia, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor alcoolice. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Constanța in termen de 10 zile. In acest caz, Ioan…

- Barbatul din Razboieni, orasul Ocna Mures, judetul Alba care a ucis in luna februarie fost condamnat la 13 ani si 6 luni de inchisoare. Sentința a fost data de magistrații de la Tribunalul Cluj, potrivit Alba24. Femeia a plecat de acasa din 8 februarie 2020, zi in care a si fost ucisa, dar lipsa ei…

- Un tanar israelian, student la o facultate din Cluj-Napoca, a fost condamnat la un an și doua luni de inchisoare cu suspendare pentru efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Sentința a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasului, a fost condamnat azi, in sentinta definitiva la 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. El a fost acuzat de procurori, ca a cerut mita 10% dintr-un contract semnat de primariu cu UTI. In acelasi dosar a fost condamnat…

- DECIZIE…Pentru fostul politist traficant de droguri Cristian Danu, urmeaza o perioada dificila. Condamnat deja in prima instanta, Danu isi asteapta acum sentinta finala, in spatele gratiilor. Curtea de Apel Iasi a decis ca masura arestarii preventive sa fie prelungita pana atunci. In prima instanta,…