Primar din Argeș, beat la volan Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Campulung. Este vorba despre o tamponare, iar una din mașinile implicate in evenimentul rutier era condusa de primarul din Campulung, Liviu Țaroiu. Primarul municipiului se afla sub influența bauturilor alcoolice, avand o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Edilul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Nimeni nu a fost ranit. Vom reveni! Primar Liviu Țaroiu Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

