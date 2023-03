Loga Dance School la primul concurs din sezonul competitional 2023

Loga Dance School a participat in 3-5 martie la Cupa Exclusive, concurs National organizat la Oradea, unde au participat peste 250 de perechi de dansatori. In total 18 medalii au obtinut sportivii scolii de dans. Ei au concurat in clasele: Solo Fete, Debutanti, Precompetitional,… [citeste mai departe]