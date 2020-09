Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Movilita a fost castigata de liberali la un singur vot diferenta, potrivit rezultatelor provizorii comunicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)Astfel, primarul in functie, Corneliu Cristian, candidat din partea PNL Vrancea, si-a adjudecat un nou mandat cu 480…

- Cel mai longeviv primar din Alba, cel din comuna Sântimbru, liberalul Ioan Iancu Popa, care ocupa aceasta functie din 1990, a câstigat un nou mandat - al optulea - cu 58,37% din voturi.Ioan Iancu Popa a avut 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce înseamna 58,37%, potrivit…

- Cel mai longeviv primar din Alba, cel din comuna Santimbru, liberalul Ioan Iancu Popa, care ocupa aceasta functie din 1990, a castigat un nou mandat, respectiv al optulea, cu 58,37% din voturi. Ioan Iancu Popa a avut 833 de voturi din 1.427 valabil exprimate, ceea ce inseamna 58,37%, potrivit datelor…

- Primarul comunei Ciugud din județul Alba, Gheorghe Damian a fost reales cu 84% din voturi. La Ciugud, locuintele au utilitati, drumurile sunt asfaltate, exista internet wireless si scoala ”smart”, toate fiind facute din bani europeni.La Ciugud au fost 1823 votanti, rezultând o…

- Gheorghita Botarca (PSD) a castigat al optulea mandat de primar al orasului Topoloveni, in urma alegerilor din 27 septembrie. Gheorghita Botarca a castigat prin vot primul mandat la alegerile locale din 1992, dar el conduce Primaria Topoloveni inca din decembrie 1989.Potrivit datelor provizorii…

- PSD a caștigat alegerile locale 2020, pentru funcția de primar al comunei Garbova. Muntean Ioan, candidatul social democraților a caștigat fotoliul de primar in detrimentul contracandidatului PNL la o diferența infima de mai puțin de 10 voturi. Acesta va conduce destinele administrației locale in comuna…

- Majoritatea analiștilor politici se așteapta la o prezența redusa la votul pentru alegerile locale din 2020. In ciuda faptului ca estimarile arata o prezența redusa al votul pentru alegerile locale din acest an, procentele menționate fiind cuprinse intre 35% și 40%, in doar o ora de la deschiderea urnelor…

- Presedintele in exercitiu Andrzej Duda ar urma sa castige la limita alegerile prezidentiale din Polonia cu 51% din voturi, potrivit ultimului sondaj Ipsos publicat duminica noapte, cu o marja de eroare de un punct procentual, informeaza luni dpa. Rivalul lui Duda, Rafal Trzaskowski, primarul liberal…