Primar de 2 ani. Ce spun asociatiile despre masurile luate de Primaria Municipiului Bucuresti?

Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociații lanseaza azi raportul "Înca doi ani de bezna și vorbe goale?". Documentul conține analiza primilor doi ani de mandat al Primarului General și al Consiliului General. Evenimentul are loc în fața Primariei Capitalei.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus duminica seara ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila au "o oarecare mahnire" pentru ca membrii Guvernului nu isi fac timp sa comunice, macar o data pe saptamana, ceea…

- Consilierii generali ai Capitalei urmeaza sa dezbata in sedinta din 26 iulie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect conform caruia pensionarii bucuresteni, ce au pensia mai mica decat...

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a postat pe pagina sa de Facebook un clip in care prezinta masurile luate de primarie in cei doi ani de mandat in domeniul sanatatii si in invatamant. Tudorache o ironizeaza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, spunand ca a vazut ca in aceste zile „se poarta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta, luni, ca exista un comitet de criza la nivelul ministerului, care gestioneaza problemele de sanatate aparute in urma inundatiilor din ultima perioada, adaugand ca va merge in zonele afectate pentru a verifica daca au fost luate toate masurile de preventie,…

- Examenul de bacalaureat este un moment important atat pentru elevii care il sustin cat si pentru familiile acestora. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a dispus masuri suplimentare astfel incat pe perioada desfasurarii examenului sa nu fie inregistrate evenimente care sa afecteze siguranta…

- Inspectia Judiciara a finalizat controlul tematic privind masurile luate de procurori si conducerile Parchetelor din cadrul Ministerului Public in vederea solutionarii dosarelor cu autori cunoscuti mai vechi de 5 ani de la data sesizarii, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai IJ. Sursele…

- "Dar cine este Nicusor Dan? Acel domn care i-a pacalit pe bucuresteni si dupa ce a obtinut votul de consilier general a fugit pentru un job mai bun, mai bine platit si cu sinecuri mai multe in Parlament? Eu imi dau toate raspunsurile si raportul in fata bucurestenilor, nu in fata unui domn care a…