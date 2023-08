MApN:Incheierea fortelor aerieneitaliene in Romania

Nr. 272 2 august 2023 INCHEIEREA MISIUNII FORTELOR AERIENE ITALIENE IN ROMANIA Ceremonia dedicata incheierii misiunii Fortelor Aeriene Italiene, dislocate in Romania pentru a executa misiuni de Politie Aeriana intarita, va avea loc joi, 3 august, incepand cu ora 12.00, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu".… [citeste mai departe]