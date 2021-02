Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie 2019, Constantin Zamfirache, primarul comunei ieșene Grajduri, a fost oprit in trafic de catre politisti, iar la verificarea cu aparatul etilotest s-a stabilit o alcoolemie de 0,63‰. Zamfirache a afirmat ca bause doar o cana de vin fiert, informeaza ziaruldeiași . El a fost trimis in judecata…

- Barbatul care a provocat incendiul de la Manastirea Rameț, din primavara anului 2020, a fost condamnat la inchisoare cu amanare pentru distrugere din culpa, dar și la munca in folosul comunitații in incinta manastirii sau la Primaria Teiuș. Acesta era voluntar in incinta lacașului de cult, a provocat…

- Alcoolul dauneaza grav sanatații, dar și imaginii. Un fost primar a fost condamnat sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitații pe o perioada de 75 de zile, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Este vorba despre fostul primar…

- Viceministrul pentru industriile strategice din Ucraina, Vitalii Nemilostivii, a fost prins beat la volan. Functionarul a incercat sa scape de oamenii legii si chiar a opus rezistenta, insa a fost pus la pamant si incatusat.

- Fostul capitan al reprezentativei de fotbal a Rusiei, Roman Sirokov, a fost condamnat la 100 de ore de munca in folosul comunitatii, dupa ce a lovit un arbitru, noteaza News.ro.Retras din activitate in 2016, Roman Șirokov participa la un turneu de fotbal pentru amatori in august, unde arbitrul de centru…

- Conform procurorilor, politistul ar fi fost prins in flagrant delict pe data de 3 septembrie 2020, in timp ce primea suma de 500 de lei. Agentul de politie de la Ostrov, prins in flagrant delict de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Constanta cand ar fi primit 500 de lei, a fost condamnat azi…

- Un barbat care a incercat sa mituiasca un polițist cu 300 de euro, in incercarea de a-și scapa nepotul de un dosar penal, a fost condamnat de Tribunalul Suceava la o pedeapsa de 1 an și 4 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru dare de mita, fiindu-i impus un termen de supraveghere de 3 ani. Daca…

- Fiecare a mers atunci cu masina personala, Aprotosoaie deplasandu-se la volanului unui autoturism Chrysler, potrivit motivarii instantei de judecata. Pescarii au consumat alcool, asistentul medical precizand ca a baut 2 litri de bere si, ulterior, a adormit. "La un moment dat, s-a trezit, si-a aprins…