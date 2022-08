Primar amendat de poliţişti: banii din Trezorerie erau plimbaţi cu servieta Banii carati cu servieta i-au adus primarului din Mircesti o amenda de 10.000 de lei. Inspectoratul Politiei Judetene l-a amendat pe Leon Balteanu pentru neregulile descoperite in organizarea pazei valorilor in cadrul primariei. Judecatoria a decis ca edilul e bun de plata. Printre atributiile Politiei se numara si verificarea modului in care este asigurata paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor si persoanelor de catre institutiile care au obligatii in acest sens. Ca urmare, la sfarsitul lunii iunie a anului trecut a fost efectuat un control pe aceasta linie si la sediul primariei Mircesti.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

