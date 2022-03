Primar: A murit o familie în fața ochilor mei, doi copii mici și doi adulți Opt civili au fost uciși in mijlocul unei evacuari in Irpin, un district la vest de Kiev, pe fondul unor bombardamente intense, a declarat primarul din Irpin, Oleksandr Markushyn, intr-o declarație transmisa duminica la Telegram și citata de CNN. Markushyn a declarat ca rușii au deschis focul in timpul unei evacuari peste un pod. „A murit o familie”, a spus el, „in fața ochilor mei au murit doi copii mici și doi adulți”. Videoclipul de la fața locului a aratat ca civili trec prin punctul de control inainte ca o explozie sa aiba loc la o rascruce de drumuri care parea a fi cauzata de un obuz sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

