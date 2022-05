Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces cauzat de COVID. Au fost inregistrate 322 de noi cazuri, cu 40 mai multe decat in ziua anterioara, cele mai multe dintre ele – 98 – fiind in București. „In intervalul 15.05.2022 (10:00) – 16.05.2022 (10:00) nu a […] The post Prima zi fara niciun deces COVID din august 2021. Sub 100 de cazuri in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .