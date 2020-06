Stiri pe aceeasi tema

- Maria Branyas, considerata “cea mai batrana femeie din Spania”, s-a vindecat de COVID-19 la varsta de 113 ani, au anuntat autoritatile spaniole, citate de BBC, transmite Agepres. Ea a fost diagnosticata cu aceasta maladie respiratorie dupa ce Spania a impus masuri de izolare a populatiei la domiciliu…

- Conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau a decis, marti, sa carantineze Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti dupa ce 64 de pacienti si angajati au fost confirmati pozitiv cu Covid-19. Potrivit unui comunicat de presa al DSP Bacau, pacientii centrului depistati…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…