Prima zi din 2023 vine cu scumpiri la carburanți Motorina și benzina s-au scumpit in prima zi din 2023, chiar daca in ultimele luni se ieftinisera considerabil.a Potrivit plinul.ro, benzina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru. Cel mai ieftin litru de benzina standard din Romania este 6,29 lei. In același timp, benzina premium a crescut la 6,75 lei pe litru. Conform peco-online.ro, motorina cea mai ieftina din Romania este 7.49 de lei pe litru, cu 38 de bani mai mult decat ziua precedenta. Motorina premium este foarte aproape sa ajunga 8 lei pe litru, iar la cea mai ieftina stație din Romania prețul este de 7 lei și 85 de bani pe litru. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

