- Șase persoane din Timiș au fost confirmate, in ultimele 24 de ore, cu COVID 19, iar o persoana infectata a decedat. La ATI sunt internate 24 de persoane. Au fost facute 1022 de teste, din care 372 teste rapide. Trei persoane au fost carantinate și zece sunt in izolare. Astazi, conform datelor furnizate…

- Bucurestiul este pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Judetul Cluj este pe locul II, iar Covasna, Prahova si Timis pe locul III. In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, in scenariul galben se afla pe primul loc Bucurestiul, cu cea mai mare rata de infectare,…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 857 de noi infecții Covid-19, 37 dintre acestea fiind din Timiș. In spitalele din țara sunt internați peste 6000 de pacienți confirmați pozitiv, 984 fiind pe secțiile ATI.

In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.850 cazuri noi de persoane infectate

- 1.542 de cazuri noi COVID-19 Foto: Arhiva/ MApN Alte 1.542 de cazuri de coronavirus din peste 17.000 de teste și 127 de decese au fost raportate de autoritați. În ultimele 24 de ore, numarul pacienților internați la terapie intensiva a fost de 1.358.…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 2201 de noi infectari cu coronavirus, 86 dintre acestea fiind din Timiș. Alți 154 de pacienți Covid-19 au murit, bilanțul total al deceselor ajungand la 27.267.

- In judetul Timis exista noua focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de ziua precedenta a aparut un nou focar la o firma privata din Lugoj, unde sunt șapte cazuri de covid. Focarele active sunt: FIRMA PRIVATA…

- 14 județe din Romania se afla in scenariul roșu, cu o incidența de peste 3 cazuri de COVID la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Cea mai mare incidența este la Ilfov (8,12) dar și la București (6,40) și la Timiș (4,53). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au […]…