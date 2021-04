Prima zi de vineri cu restricții de weekend. Magazinele se închid la 18, nu mai ieșim din casă după ora 20 Vineri, 2 aprilie, este prima zi de vineri in care sunt impuse restricțiile de weekend, atat in București, cat și in alte mari orașe din toata țara. Astfel, deplasarea in afara locuinței va fi interzisa incepand cu ora 20, pentru cei care nu au un motiv intemeiat, și nu cu ora 22, așa cum este […] The post Prima zi de vineri cu restricții de weekend. Magazinele se inchid la 18, nu mai ieșim din casa dupa ora 20 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Actiunea de protest de la metrou este ilegala, perturba ordinea publica si impiedica desfasurarea in conditii normale a transportului de calatori in Bucuresti, susține reprezentanții companiei Metrorex. Și Poliția Capitalei face verificari cu privire la legalitatea protestului. Metrorex isi rezerva…

- Ministrul Secretar de Stat, Raed Arafat a anunțat joi seara restricțiile care se vor impune in raport cu rata de infectare. Circulația va fi restricționata de la ora 20.00 pentru zilele de vineri sambata, duminica in localitațile in care rata de infectare este de peste 4 la mie, și pe tot parcursul…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…

- Magazinele vor fi obligate prin lege sa afiseze la reducerea unui produs care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile. Pentru a preveni ofertele inșelatoare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), vrea sa introduca un nou articol in HG nr. 947/2000, privind modalitatea…

- Femeia care a provocat, sambata, in București un cumplit accident in care și-au pierdut viața doua tinere, avea alcoolemie de 0,6 in sange, conform unor surse judiciare. Șoferița a declarat la poliție ca a incurcat pedala de accelerație cu frana, a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp,…

- De luni, directorii unitaților de invațamant și profesorii vor avea in sarcina respectarea tutror masurilor impuse prin ordinul comun al Ministerelor Educației și Sanatații privind normele sanitare in timpul desfașurarii orelor de curs. Totul trebuie sa fie ca la carte, mai ales ca prefectul Capitalei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane ii avertizeaza pe șoferi ca pe autostrada A3 București – Ploiești sunt porțiuni acoperite cu polei, un fenomen meteo extrem de periculos pentru siguranța rutiera. Sambata dimineața au avut loc deja trei accidente provocate de polei in zona…

- Fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, a ajuns, joi, in jurul orei 10.50, la sediul DNA din București, unde a fost audiat in dosarul de corupție in care procurorii il acuza ca a luat mita 22 de tone de tabla. Costel Alexe a stat la DNA aproximativ jumatate de ora. La plecare, Alexe a […] The…