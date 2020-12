Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- 54 de cadre medicale s-au vaccinat impotriva COVID-19, duminica, in prima zi de campanie, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, insa numarul angajatilor care si-au exprimat acordul pentru vaccinare este scazut, potrivit coordonatorul centrului de vaccinare anti-COVID…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat peste 2000 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV 2 in ziua in care Romania a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19. Pana astazi, 27 decembrie, pe...

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam...

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 593.783 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 2.489 cazuri noi.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 492.211, potrivit datelor transmise joi, 3 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 7.661 infectari noi. In actualizare. Vezi și ALBA: 129 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. LISTA localitaților din care provin.…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat numarul cadrelor medicale care au murit dupa ce s-au infectat cu Covid-19. 33 de oameni și-au pierdut viața incercand sa salveze alți pacienți, in spitalele din Romania.