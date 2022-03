Stiri pe aceeasi tema

- Raniti din razboi, dar si copii de la centrele de plasament din orasele asediate ale Ucrainei ajung la Cernauti, in vestul Ucrainei, zona ferita, pana acum, de bombardamentele Rusiei. Tot la Cernauti sosesc si tone de provizii, multe dintre ele donate de Romania. Orasul Cernauti a primit, in ultima…

- Universitațile din Romania sunt pregatite sa preia peste 10 mii de studenți din Ucraina, a spus, astazi, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a participat, la Universitatea Politehnica din Capitala, la inaugurarea lucrarilor de construcție a Casei Francofoniei. „Alaturi de partenerii și aliații…

- Elevii sunt gazduiți in caminul Universitații "Dimitrie Cantemir" din Targu Mureș, iar de luni ar fi trebuit sa se intoarca la școala. Ei vor invața insa din Romania, in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina. Inspectoratul școlar le va pune la dispoziție dispozitivele necesare…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.469 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General pentru…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a anuntat, miercuri, Ministerul Afacerilor Interne. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.

- Zeci de mii de cetațeni ucraineni, majoritatea mame cu copii, s-au refugiat in Romania, in cele șapte zile de la izbucnirea razboiului in Ucraina. Mai multe familii de romani s-au indreptat catre vami ca sa-și ofere sprijinul.

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…

- „Acești oameni traiesc adevarate drame, iar pana ajung sa intervina autoritațile, este creștinește și omenesc ca intervenim noi. Realitatea PLUS se alatura Patriarhiei Romane in una dintre cele mai ample campanii umanitare: ajutor pentru refugiați. Arhiepiscopia Radauților a oferit hrana calda pentru…