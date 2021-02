Peste 60% dintre elevii din Dolj au revenit ieri in banci, dupa trei-patru luni de scoala online. In Craiova au animat din nou clasele elevii de la invatamantul primar, dar si colegii lor din ultimul an de gimnaziu si ultimul an de liceu. Cei mai vizibili au fost scolarii care au fost adusi si preluati de parinti, care au avut pareri impartite despre reluarea cursurilor fata in fata. De altfel, managerii unitatilor scolare spun ca cei mai multi copii au revenit la clase si ca au putine cereri pentru a continua invatamantul online. Elevii au revenit la scoala Zonele din jurul unitatilor scolare…