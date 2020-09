Prima zi de şcoală. Ce este strict interzis pe 14 septembrie Prima zi de scoala. Buchetele de flori oferite in prima zi de scoala erau nelipsite din recuzita elevului intors din vacanta. Nu si anul acesta! Din cauza pandemiei, dascalii au anuntat categoric aceasta regula generala, fara flori si fara careu. In piete, vanzatorii se plang ca le-au scazut incasarile cu pana la 90% fața de un clasic inceput de an scolar. Prima zi de scoala. fara aviz epidemiologic Prima zi de. fara aviz Prima zi de școala. Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, sambata, la B1TV, ca parinții nu trebuie sa vina cu avizul epidemiologic din prima zi de școala, aceasta fiind necesara… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

