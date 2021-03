Stiri pe aceeasi tema

- Interdicții in vigoare in localitațile cu multe infectari #covid Piața Universitații din București, vedere spre Teatrul Național și Hotel Intercontinental. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Astazi este prima zi în care se aplica interdicția de ieșire din casa dupa ora 20:00 pâna dimineața la…

- Noi restricții și masuri de protecție vor intra in vigoare in localitațile in care rata infectarilor depașește 4 la 1.000 de locuitori. Deplasarile pe timp de noapte nu vor mai fi permise fara declarație pe proprie raspundere sau declarație din partea angajatorului. AICI puteți descarca modelul actualizat:…

- Noile restricții se aplica în 28 de localitați din Cluj. În special în weekend, circulația noaptea se va permite doar pâna la ora 20:00, iar magazinele se închid la 18:00. În localitațile…

- Bucuresti: rata de infectare COVID de 4,49 de cazuri la 1.000 de locuitori Foto: Arhiva/ MApN Cele mai multe îmbolnaviri în 24 de ore au fost raportate ieri, în Bucuresti, unde rata de infectare a ajuns la 4,49 de cazuri la 1.000 de locuitori. Judetul Salaj a intrat…

- Muncipiul Sibiu a depasit incidenta de 3 cazuri COVID la 1.000 de locuitori Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Muncipiul Sibiu a depasit incidenta de 3 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori. Autoritatile judetene au anuntat ca vor monitoriza evolutia situatiei. Amintim ca guvernul…

- Orașul Nadlac a intrat in carantina de duminica seara Foto: Arhiva. 1.872 de cazuri noi de COVID au fost raportate ieri în România și 41 de decese asociate infectarii cu SARS-CoV-2. La Terapie intensiva sunt acum 964 de pacienți. Județul Timiș este singurul care mai figureaza…

- Capitala si trei judete raman in zona rosie Foto: Arhiva/ MApN Judetul Ilfov înregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,45 de cazuri la mia de locuitori, în scadere usoara fata de ziua precedenta. În zona rosie se mai afla…