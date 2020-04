Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Invierii Domnului, cunoscuta si sub numele de Paste, incepe, din punct de vedere liturgic, sambata noaptea, intrucat se spune ca mormantul s-a deschis la miezul noptii si atunci a inviat Hristos. Sarbatoarea Pastelui este considerata a fi una a bucuriei date de vestea Invierii. O veste care, pana…

- In noaptea de sambata spre duminica, credinciosii merg la biserica pentru a primi lumina Lui Hristos. Noaptea Invierii reprezinta Invierea lui Iisus Hristos din mormantul in care a fost așezat dupa ce și-a dat viața pe crucea pe care a fost rastignit pe dealul Golgota din Ierusalim. Invierea are loc…

- Demers inedit. Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei, propune ca in noaptea de Paște romanii sa cante „Hristos a inviat” la balcoane sau in curțile caselor, in condițiile in care in acest an la slujba de Inviere nu este permis accesul credincioșilor, iar lumina sfanta le va fi adusa acasa. Trinitas…

- Trinitas TV, televiziune Bisericii Ortodoxa Romana (BOR), ii indeamna pe romani sa cante "Hristos a inviat!", in noaptea de Inviere, de la balcoane sau din curțile caselor.Intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook a televiziunii, oamenii sunt chemați sa cante troparul pascal alaturi de vecini și…

- Iata noua intelegere anuntata de Marcel Vela, miercuri seara. ACORD Avand in vedere estimarile recente ale specialistilor referitoare la extinderea pandemiei in urmatoarele doua saptamani, pentru a spori masurile de prevenire a infectiei cu noul coronavirus, Acordul Patriarhiei Romane…

- Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor Bisericii Ortodoxe Romane si prevederilor din ordonantele militare privind reuniunile publice si distantarea fizica, fara participarea credinciosilor in incinta, in curtea sau in apropierea lacasurilor de cult, a anuntat Marcel…

- Suntem in Saptamana Patimilor și privim cu durere in suflet cum ușile Bisericilor raman inchise credincioșilor și știm ca masa de Paște va fi mai goala cu un membru, cu doi, poate cu mai mulți, iar unii dintre noi poate nici nu au cu cine sa ciocneasca un ou și sa-și ureze „Hristos a Inviat!”. Poate…

- Marcel Vela a anuntat ca angajatii Patriarhiei, membrii consiliilor parohiale si voluntarii, in calitate de organizatori, vor asigura respectarea distantei sociale si a reglementarilor prevazute in ordonantele militare, pe perioada distribuirii pastilor, avand ca semn distinctiv o banderola alba…