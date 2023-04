Stiri pe aceeasi tema

- A plouat cu grindina in prima zi de Paște, in mai multe județe din sudul țarii. Dupa o dimineața insorita și calda, furtuni ca in mijlocul verii au facut ravagii pe campuri. Unii romani au facut haz de necaz de vremea la extreme. La Roșiorii de Vede, in județul Teleorman, in timp ce unii iși vedeau culturile ciuruite sau iși…

- Hidrologii au anunțat cod galben de inundații in Romania! Zece județe vor fi afectate. In ce perioada este valabil avertismentul, dar și in ce zone din țara. Sunt așteptate viituri rapide pe rauri mici, torenți, paraie, dar și scugeri importante pe versanți.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi, ninsori si viscol, valabila pana sambata dupa-amiaza in zonele montane din 13 judete, precum si o informare de precipitatii insemnate cantitativ in rest, pana luni. In intervalul 24 februarie, ora 20:00 –…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de vant puternic, fiind vizate 20 de judete. Avertizarea va intra in vigoare marti dimineata si este valabila pana miercuri.Vantul va sufla in rafale de marți dimineața, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emițand, de luni, cod galben pentru…

- Codul galben intra in vigoare sambata seara la ora 20.00 și va fi valabil pana duminica, ora 10.00. Astfel, in Carpații Meridionali și de Curbura, mai ales la altitudini de peste 1700 m, temporar va ninge, iar vantul va avea intensificari cu rafale de peste 60...80 km/h și vor fi perioade cu viscol,…

- Ultimele ore, in care mai multe județe, inclusiv Dambovița, s-au aflat sub avertizari meteo de ninsori și viscol, au creat probleme in 123 de localitați. In ultimele 24 de ore, potrivit unui raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pompierii alaturi de autoritați si celelalte structuri…

- In mai mult de jumatate de țara ploaia, ninsoarea și vantul puternic vor fi prezente pana duminica dimineața. Specialiștii Agenției Naționale de Meteorologie a prelungit Codul galben in 22 de județe. In cinci județe, va ramane in vigoare Codul portocaliu de ninsori și viscol.