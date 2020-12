Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile intre reprezentantii PNL, USR-LUS și UDMR au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. Dragoș Pislaru, de la USR-Plus a postat cateva imagini și o concluzie dupa aceste negocieri. ”Fum alb pe…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…

- Premierul demisionar, Ludovic Orban, a anuntat, luni seara, ca va ramane in fruntea PNL si va coordona ”eforturile de constituire a unei majoritati parlamentare de centru-dreapta”. ”Chiar daca procentul obtinut de PNL este sub asteptarile noastre, putem spune ca obiectivul principal, acela de a tine…

- Una dintre promisiunile electorale ale PNL, menționata in programul de guvernare pentru perioada 2021-2024, se refera la fiscalitate, respectiv la menținerea taxelor la nivel actual, fara introducerea altora noi. Cu toate acestea, se pare ca exista cateva chichițe care conduc spre ideea ca anumite domenii…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a decis ca fostul ministru Nicolae Banicioiu poate fi urmarit penal, la cererea DNA. Deputații juriști au luat aceasta decizie cu 19 voturi pentru și doua impotriva. Urmeaza votul final din Camera Deputaților, care va avea loc saptamana viitoare. Liderul Pro Romania,…