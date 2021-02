148.800 doze de vaccin AstraZeneca sosesc in tara. Cate ajung la Constanta

Astazi, 25 februarie a.c., soseste in Romania pe cale terestra, o noua transa de vaccin AstraZeneca, care consta in 148.800 de doze. La Centrul Regional de Depozitare Constanta ajung 15.800 doze. In perioada 26 28 februarie a.c., dozele de vaccin vor fi… [citeste mai departe]