Cum se omoară rușii între ei

Agenția de presă Tryxa a postat un videoclip care arată cum câțiva soldați rușii aflați într-o barcă sunt atacați de conaționalii lor. Hey @TpyxaNews, here's your video [ai] translated from Russian as requested by @harselars. Follow @altryne to get more free transcriptions. https://t.co/vVjEsUhO8h pic.twitter.com/OHswWnLqBU — VidTranslator… [citeste mai departe]