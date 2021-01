Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de zapada Filomena a facut ravagii in regiunea Madridului, unde mai multi oameni au fost blocati in masini pe timpul noptii, strazi sunt blocate si au cazut copaci. Aeroportul din Madrid este inchis, iar transportul feroviar a fost blocat. (Facebook / Spainweather) Potrvit…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, viceprimarul Cristian Ghingheș amenința cu amenzi usturatoare atat patronii magazinelor din oraș, cat și proprietarii de case și asociațiile de proprietari, daca nu vor respecta legea și vor degaja zapada de pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polaris M Holding are in dotare utilaje de diferite dimensiuni care pot asigura deszapezirea in orice zona din oras, inclusiv pe trotuare, alei sau strazi inguste, imagini puteti vedea in sectiunea Video. Polaris are in dotare utilaje de diferite dimensiuni care pot asigura deszapezirea in orice zona…

- A nins din abundența in mai multe zone din țara. La Ranca, stratul de zapada era cuprins intre cinci și opt centimetri sambata dimineața. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent cu lama si material antiderapant”, au informat reprezentantii SDN Targu…

- RESITA – Municipalitatea a dat unda verde documentatiei tehnice in vederea reabilitarii a opt strazi precum si a unui pod dintr-o zona marginasa a orasului, cartierul Dealu Mare! De curand, un nou proiect de hotarare ce are ca obiect reabilitarea unor strazi din Resita a fost dezbatut de alesii locali.…

- Primaria Bacau vrea sa tranșeze problema spitalului modular de campanie destinat pacienților COVID, adus de UNIFARM pe terenul de la Letea, ce aparține municipalitații. In acest sens, viceprimarul Cristian Ghingheș a transmis oficial catre UNIFARM o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ambuteiajele zilnice din Chisinau sunt un infern pentru soferi. Motivele sunt legate de lucrarile care continua la nesfarsit pe mai multe strazi si suspendarea circulatiei pe altele: strada Alexei Mateevici a fost inchisa, iar pe strada Ismail doar 2 benzi mai sunt disponibile

- „Oamenii au nevoie de școli, de gradinițe, de camine culturale, de iluminat public, au nevoie de rețele de apa și canalizare. Au nevoie de strazi și drumuri. Nu sunt mofturi. Sunt necesitați. Avem multe persoane din comuna Caianu Mic plecate in strainatate, care au vazut cum se pune problema dincolo.…