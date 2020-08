Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca SUA s-au consultat „îndeaproape” cu aliatii lor înainte de a anunta numarul de militari care vor fi relocati din Germania, relateaza Agerpres citând DPA.„Pacea si securitatea în Europa…

- Agentii federali americani si fortele de ordine locale au intrat in complexul consulatului chinez din Houston, vineri dupa-amiaza, dupa ce a expirat ultimatumul de 72 de ore pe care SUA l-au dat Chinei pentru a inchide misiunea diplomatica, relateaza CNN.Potrivit sursei citate, oficialii americani sustin…

- TAROM suspenda pana pe 15 august cursele comerciale catre anumite tari Airbus A 130. Foto: wikipedia.org. Compania aeriana TAROM anunța ca pâna pe 15 august inclusiv suspenda cursele comerciale catre și dinspre urmatoarele țari: Egipt, Israel, Iordania, Republica Moldova, Serbia,…

- Numarul mare de cazuri de coronavirus pe teritoriul României a determinat mai multe țari europene sa introduca restricții și sa impuna teste de COVID-19 pentru cetațenii care vin din România. Țari precum Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia,…

- Finlanda a anuntat miercuri redeschiderea frontierelor sale pentru calatorii din 17 state cu rata mica de infectare cu noul coronavirus, o lista care nu include Franta si Luxemburgul, transmite France Presse. La 13 iulie, masurile impuse la frontiere vor fi ridicate pentru tarile unde rata de infectare…

- Potrivit sursei citate, importul de legume a fost consemnat inclusiv in lunile iulie - august 2019, cand Romania abunda de legume autohtone. "N-ar fi nici o problema, spun specialistii, daca exporturile in aceeasi perioada ar fi mult mai mari decat importurile (...) Din pacate, producatorii…

- Datele prezentate de Worldometers arata ca numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate a trecut de 10 milioane, in timp ce cel al persoanelor vindecate se ridica la 5,5 milioane. Totodata, peste jumatate de milion de oameni au murit din cauza virusului. Statele Unite ale Americii raman in continuare…

- Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara in ultimele doua luni, determinati, in cea mai mare parte, de pierderea locurilor de munca pe care le aveau in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. O statistica realizata de eJobs Romania arata ca aproape 1,3 milioane de…