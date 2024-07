Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe al Regatului Unit, David Lammy, a mers sambata in Germania, aceasta fiind prima sa vizita in strainatate la o zi dupa victoria zdrobitoare a laburistilor la alegerile legislative.

- Marea Britanie dorește o poziție echilibrata cu privire la razboiul din Orientul Mijlociu și va folosi eforturile diplomatice pentru a se asigura ca se ajunge la o incetare a focului și ca ostaticii deținuți de grupul militant palestinian Hamas sunt eliberați, a declarat David Lammy, pentru Reuters,…

- Ultimele doua semifinaliste ale Euro 2024 se stabilesc in aceasta seara, cand au loc meciurile Anglia - Elvetia (de la ora 19.00, la Dusseldorf) si Olanda - Turcia (de la ora 22.00, la Berlin). Vineri seara, 5 iulie, au avut loc primele doua meciuri din faza sferturilor de finala. Meciul-șoc al acestei…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a felicitat vineri, intr-o convorbire telefonica, pe noul premier britanic Keir Starmer, dupa victoria laburistilor in alegerile legislative din Regatul Unit, afirmand ca doreste sa consolideze "relatia speciala" dintre cele doua tari, relateaza AFP.

- Noul prim-ministru britanic, Keir Starmer, a anuntat vineri, dupa victoria categorica a Partidului Laburist in alegerile parlamentare, componenta echipei sale ministeriale, in care Angela Rayner va fi vicepremier si Rachel Reeves ministru de finante, prima femeie in acest post, transmite Reuters.

- Germania l-a convocat, joi dimineata, pe ambasadorul Turciei la Berlin, a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe, dupa ce un gest controversat al fundasului turc Merih Demiral in timpul unui meci din cadrul Euro 2024 a determinat UEFA sa deschida o ancheta, potrivit news.ro

- Elveția - Italia este prima „optime” de la Campionatul European din Germania. Suporterii celor doua echipe s-au ridicat la inalțimea partidei. Olympiastadion din Berlin gazduiește prima optime de finala de la Euro 2024. Aproape 70.000 de oameni asista la duelul dintre Elveția și Italia, deținatoarea…

- Dupa victoria cu Ucraina, Romania va intalni Belgia la Campionatul European din Germania. Victoria istorica a echipei nationale de fotbal a Romaniei in meciul de debut la Campionatul European de fotbal din Germania, 3 0 cu Ucraina, a adus fericirea si in randul jucatorilor Farului Constanta. Acestia…