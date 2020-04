Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de pacienti confirmati cu coronavirus, provenind din judetele Timis, Arad, Hunedoara si Caras-Severin, au fost vindecati in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, de la inceputul pandemiei, jumatate dintre acestia provenind din judetul Timis."S-a depasit pragul…

- Autoritațile au transmis in aceasta dupa-amiaza ca inca cinci persoane infectate cu COVID-19 s-au vindecat, la Cluj. Este vorba despre cinci pacienți care au fost declarați vindecați, fiind externați din spitalele clujene. Doi dintre ei sunt din județul Cluj: o femeie in varsta de 48 de ani și un barbat…

- Doi dintre pacienții care au fost tratați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Targoviște au fost vindecați de Post-ul Felicitari medicilor targovișteni! Doi pacienți cu Covid-19 au fost vindecați și externați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultimele 4 zile, alti 6 pacienti au fost externati, astfel ca numarul total al pacientilor vindecati a ajuns la 10.„Situatia de astazi in ceea ce priveste pacientii suspecti si confirmati este in felul urmator: in total avem 27 de pacienti internati, dintre care 2 sunt suspecti, 18 sunt confirmati,…

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, medicul care a tratat cei mai mulți pacienți infectați cu Covid-19, avertizeaza asupra pericolului. El vine cu un set de masuri pe care ar trebui sa le adoptam cu toții ca sa evitam contaminarea și raspandirea virusului.Cei…

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 37 de ani, ambii din judetul Timis, precum si alte patru persoane din alte judete ale tarii, urmeaza sa fie externati, joi seara, din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost declarati vindecati de coronavirus. Numarul celor vindecati…

- Șase dintre cei 37 pacienți aflați inca internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost externați in aceasta seara, dupa ce doua teste consecutive au aratat ca nu mai sunt purtatori ai coronavirusului SARS-CoV2,‌ ‌care‌ ‌provoaca‌ ‌boala‌ ‌COVID-19‌. „In urma testelor…

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre o femeie si un barbat de 38, respectiv 47 de ani.