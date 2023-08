Prima victimă NATO a bombardamentelor rusești: casa unui bătrân din Tulcea Prima victima a bombardamentelor rusești pe teritoriul NATO este o casa din Romania situata la 200 de metri distanța de granița cu Ucraina. Cazul a ajuns și in presa americana. Proprietarul casei, un fel de coliba acoperita cu stuf, fara apa curenta, este un pensionar in varsta de 71 de ani din Plauru, un sat aflat in nordul județului Tulcea, situat in Delta Dunarii foarte aproape de portul Ismail, pe care rușii l-au bombardat masiv in ultima perioada. Gheorghe Puflea dormea cand rușii au inceput bombardamentele in zorii zilei de miercuri in portul Ismail. A crezut ca este o furtuna, mai intai,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

