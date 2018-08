Stiri pe aceeasi tema

- Turistii straini aflati in Turcia s-au ingramadit luni in magazinele scumpe, pentru a profita de faptul ca puterea lor de cumparare a crescut in urma crizei financiare ce a dus cursul lirei turcesti la un minim istoric de sapte lire pentru un dolar american, transmite Reuters. O mulţime de turişti,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Bashar al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, a promis sa recupereze 'fiecare centimetru' din teritoriul sirian. Desi a preluat controlul asupra celei mai mari parti a Siriei, nord-vestul tarii este ultima zona aflata inca in mainile rebelilor care doresc inlaturarea sa de la putere. Acestia s-au regrupat…

- SUA au dat Turciei termen pana miercurea trecuta pentru a-l elibera pe pastorul evanghelic american Andrew Brunson care este judecat de un tribunal turc, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson este una dintr-o serie de dispute care se afla in…

- Banca Centrala a Turciei a decis sa mentina dobanda de baza la 17,75%, la prima sedinta de politica monetara a noii conduceri, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Analiştii se aşteptau la o majorare a costului creditului pe fondul inflaţiei ridicate. După anunţul…

- Guvernele Olandei și Turciei au decis reluarea relațiilor diplomatice formale, dupa ce Olanda și-a retras ambasadorul din Turcia in luna februarie, a declarat Stef Blok, ministrul olandez de Externe, citat de Reuters. O disputa diplomatica intre țarile NATO a inceput in martie 2017, cand guvernul…

- Turcia a eliminat, luni, o clauza care stipula ca mandatul guvernatorului Bancii centrale are o durata de cinci ani, printr-o ordonanta de urgenta publicata cu putin timp inainte ca presedintele Recep Tayyip Erdogan sa depuna juramantul pentru un nou mandat. Decretul, publicat in Monitorul…