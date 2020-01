Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca recenta amenda pe care a primit-o de la Consiliu National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru anumite afirmatii considerate discriminatorii, facute intr-un interviu, ar putea avea legatura cu faptul…

- Nivelul crescut al poluarii la Iasi i-a bagat in sedinta pe primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Costel Alexe. Edilul-sef al Iasului a catalogat reuniunea drept „prima intalnire serioasa" pe tema poluarii care ale loc la sediul ministerul de resort. Intr-o declaratie de presa, primarul a vorbit…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a avut o declarație contradictorie la adresa comunitații rome, motiv pentru care va fi chemat, saptamana viitoare, la audieri, de catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Edilul-șef considera ca masura privind introducerea obligatorie…

- Dezvoltarea turismului in Regiunea de Nord – Est a Romaniei si provocarile pe care le aduce industria turistica in contextul necesitatii de protejare si punere in valoare a patrimoniului national au constituit cateva dintre temele abordate la Gala Descopera Nord – Est. La eveniment a participat si primarul…

- Primarul Mihai Chirica sustine o conferinta pe care o puteti urmari live. Principalul subiect vizeaza prezentarea machetei tramvaiului care va fi livrat de turcii de la Bozankaya. Turcii incaseaza aproximativ 140 milioane lei pentru livrarea a 16 tramvaie. Primul vagon ar putea ajunge la Iasi la sfarsitul…