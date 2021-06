Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi din țara și se numara printre cele mai longevive artiste din Romania. Vedeta iși expune frecvent viața de familie pe rețelele de socializare și ii place sa se laude cu copiii ei care au crescut extrem de frumos, insa cum procedeaza artista…

- Premierul Florin Citu spune ca nu ar trebui sa existe discutii cu privire la un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, deoarece in Romania sunt dozele necesare pentru a se vaccina toata lumea și pentru a evita acest val.

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania a declarat marti, 15 iunie, ca "perspectiva unui nou val de imbolnaviri, in special, in sezonul rece, in toamna este cat se poate de clara", potrivit Agerpres. Medicul militar a facut acest anunț in contextul incetinirii…

- Coronavirusul a afectat intreaga planeta și a privat milioane de copii și tineri de un drept fundamental: accesul la educație. Acest lucru are consecințe pe termen lung pentru sanatatea lor fizica și mintala și risca sa se transforme intr-o „catastrofa generaționala” daca guvernele nu acționeaza,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile ungare au revizuit conditiile de intrare in Ungaria in contextul pandemiei de COVID-19. MAE arata ca, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania,…

- Comicul Jean Paler are in palmares povești de amor fara numar; nu ca Ilie Nastase, dar pe aproape, glumește chiar el. Șarmul il propulsa in fața doamnelor, admite acesta. Jean Paler, vedeta din Romania care a bifat jumatate din cuceririle lui Ilie Nastase Actorul Jean Paler a dat timpul inapoi și a…

- Popas in ”Perla Moldovei” – intotdeauna un punct turistic de o atracție deosebita. Slanic-Moldova (in trecut Baile Slanic) este un oraș in județul Bacau, Moldova, Romania, format din localitațile componente Cerdac, Cireșoaia și Slanic-Moldova (reședința). Orașul face parte din generația localitaților…

- Orașul muntenegrean Podgorica gazduiește, in perioada 19-21 martie, turneul preolimpic feminin de handbal la care trei echipe naționale, Muntenegru, Norvegia și Romania, lupta pentru doua locuri libere la Olimpiada de Vara de la Tokyo. Meciul de deschidere a avut loc vineri, 19 martie, și s-a incheiat…