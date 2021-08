Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj e aproape eliminata de Steaua Roșie Belgrad din turul playoff-ului Europa League, iar Ilie Dumitrescu, fost component al generației de Aur, crede ca antrenorul Marius Șumudica ar putea pleca din Gruia.”Din cate am auzit și eu, Neluțu Varga vrea anumite cifre, nu pune mare accent pe defensiva…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, marti seara, dupa înfrângerea cu 4-0 din prima mansa a play-off-ului Europa League cu Steaua Rosie Belgrad, ca formatia sa a avut o prestatie rusinoasa. „A fost un meci în care am avut o prestatie rusinoasa.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa lupte in meciul tur cu Steaua Rosie Belgrad din play-off-ul Europa League pentru a obtine un rezultat care sa ii dea sperante in mansa secunda la calificare.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca el si jucatorii sai au avut "nopti albe" dupa esecul cu Young Boys Berna din Liga Campionilor, dar a precizat ca formatia sa trebuie sa-si revina mental si fizic pentru a castiga partida cu Farul…

- Marius Sumudica, a comentat, joi, în stilul caracteristic transferul argentinianului Lionel Messi la PSG. ​Antrenorul echipei CFR Cluj a vorbit și despre "dubla" cu Steaua Roșie Belgrad din play-off-ul Europa League și despre programul încarcat al campioanei României.Sumudica…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…