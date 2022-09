Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Roșie Romana, cu sprijinul Crucii Roșii Americane, a trimis in luna august 2022 18 tiruri cu peste 470 de tone de alimente de baza, cetațenilor ucraineni din Cernauți și Uzhhorod. Dupa șase luni de la escaladarea conflictului din Ucraina, nevoile umanitare in interiorul și in afara țarii continua…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut Uniunii Europene sa decupleze prețurile la electricitate de cele ale gazului pentru a le impiedica sa creasca și mai mult din cauza efectelor provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP preluata de Barron`s. „Prețurile la…

- Așa cum se știe, centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se afla sub control rus inca de la primele operațiuni ale trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei. Vineri, Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc ca au efectuat lovituri in imediata apropiere a unuia dintre reactoarele centralei…

- Olena Zelenska intreprinde in aceste zile o vizita in Statele Unite, la invitatia lui Joe și a dnei Jill Biden. Este, fara indoiala, și un raspuns la recenta vizita a primei doamne a Americii, Jill Biden, in Ucraina. Sosita de luni la Washington, ea a avut deja intalniri cu dna Kamala Harris, vicepresedinta…

- O conferința internaționala și-a inceput lucrarile luni la Lugano, in Elveția, al carei scop este definirea contururilor viitoarei reconstrucții a Ucrainei, devastata de trupele ruse invadatoare. Primul ministru ucrainean, Denis Chmigal și președintele parlamentului, Ruslan Stefanciuk, s-au intalnit…

- In tot cursul zilei de duminica, relateaza corespondenții presei straine aflați in Ucraina, pe toate fronturile din aceasta țara au avut loc lupte de o incrancenare fara precedent. Duminica seara, trupele ruse au anunțat ca au ocupat in totalitate orașul Lisiceansk și alte localitați apropiate cum ar…

- Pina acum, de la inceputul razboiului in Ucraina, 621 cetațeni ucraineni, dintre care 481 femei și 140 barbați, s-au angajat in cimpul muncii, in R. Moldova. Potrivit Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, cei mai mulți cetațeni ucraineni sint angajați in: Chișinau (464), Balți (21), Ungheni…

- Ucraina va introduce, de la 1 iulie, un regim de vize pentru ruși, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. In cursul aceleiași zile, guvernul a adoptat o decizie oficiala, cu explicația președintelui ca, astfel, se dorește ”contracararea pericolelor fara precedent la adresa securitații naționale,…