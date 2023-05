Prima uzină de producere a hidrogenului verde în Austria Prima unitate de producție a hidrogenului verde din Austria, un proiect pilot cu o capacitate de producție de peste 150 MW situata in comuna Gabersdorf, iși incepe activitatea, in urma unei investiții de circa 10,5 milioane euro. Uzina dispune de un electrolizor de 1 MW alimentat de un parc solar din apropiere, cu o suprafața colector de 6.000 mp (7.176 mp). Atunci cand va fi complet extins, se preconizeaza ca situl va produce anual 300 de tone de hidrogen regenerabil, potrivit stiripesurse.ro . Primul client este compania industriala Wolfram Bergbau und Huetten AG, o filiala a Sandvik Group,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

