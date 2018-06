Prima utilizare a arbitrajului video la un Campionat Mondial de Fotbal

Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta video in arbitraj (VAR) a fost utilizata pentru prima oara in istoria Cupei Mondiale, sambata la Kazan, in cursul meciului dintre Franta si Australia, din cadrul Grupei C a competitiei, informeaza AFP. Arbitrul uruguayan Andres Cunha a intrerupt jocul si a vizionat imaginile la marginea terenului,…

- Portarul Hugo Lloris, capitanul selectionatei Frantei, a incercat sa diminueze presiunea de pe umerii coechipierilor sai si a declarat ca Franta, desi are mari ambitii, nu se numara printre favoritele la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, relateaza EFE. Franta, vazuta ca favorita de experti,…

- Sambata va fi prima din cele cinci zile care programeaza cate patru meciuri la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie) si va consemna debutul unor foste campioane mondiale, Franta (1998) si Argentina (1978, 1986). Zilele de 25, 26, 27 si 28 iunie vor programa, de asemenea,…

- Programul meciurilor din acest sfarșit de saptamana: – vineri – ora 15.00: Egipt – Uruguay, ora 18.00: Maroc – Iran, ora 21.00: Portugalia – Spania; – sambata – ora 13.00: Franta – Australia, ora 16.00: Argentina – Islanda, ora 19.00: ...

- Fundasii echipei de fotbal a Frantei Djibril Sidibe si Samuel Umtiti au lipsit de la antrenamentul colectiv de luni, urmand un "program diferentiat", a anuntat selectionerul Didier Deschamps fara a preciza motivul acestei decizii, informeaza AFP. "Djibril Sidibe si Samuel Umtiti vor efectua…

- Prezentarea echipelor din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Franta, Australia, Peru, Danemarca. FRANTA Palmares: Cupa Mondiala: campioana in 1998, finalista in 2006, locul 3 in 1958, 1986, a 15-a participare EURO: campioana in 1984 si 2000, finalista in 2016, semifinalista…

- Selectionerul Didier Deschamps a anuntat lotul de 23 de jucatori ai Frantei pentru turneul final al Cupei Mondiale din Rusia (14 iunie - 15 iulie), dupa jucatorii care evolueaza in campionatul intern, cei mai multi provenind de la echipe din La Liga. Franta face parte din Grupa C, alaturi de Australia,…

- Selectionerul Danemarcei, norvegianul Age Hareide, a anuntat lotul de 23 de jucatori pentru Cupa Mondiala 2018 din Rusia (14 iunie - 15 iulie), din acesta lipsind patru jucatori importanti - atacantul Nicklas Bendtner, fundasul Andreas Bjelland, extrema Peter Ankersen si mijlocasul Mike Jensen.…