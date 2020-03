Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Ligii Franceze de Fotbal, reunit miercuri, a decis unele masuri de care sa se tina cont la partidele din Franta, in contextul epidemiei Covid-19, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Astfel, jucatorii si arbitrul vor tine “escort kids” pe dupa umar, nu de mana,…

- Autoritatile au declarat stare de urgenta, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce sambata a fost raportat primul deces al unui american din cauza coronavirusului, un barbat de aproximativ 50 de ani care suferea si de alte afectiuni. Cinci dintre cele sase decese au fost inregistrate in regiunea…

- Reprezentanții Universitații de Vest, Vasile Goldiș au anunțatr ca iși vor suspenda cursurile, deoarece acolo invața mulți studenți italieni, pentru a preveni in felul acesta o posibila raspandire a virusului ucigaș.

- Cea mai afectata localitate este municipiul Bucuresti, unde 23 de unitati de invatamant au fost inchise partial, luni. In judetul Iasi sunt doua unitati de invatamant inchise partial, in timp ce cate o unitate de invatamant si-a suspendat partial cursurile in judetele Cluj, Ilfov, Olt si Sibiu. In judetul…

- Agentia antidoping chineza (CHINADA) a decis sa suspende "momentan" activitatile sale de control "din motive de protejare a sanatatii", ca urmare a epidemiei de coronavirus care afecteaza tara, cu sase luni inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a anuntat, luni, Agentia de control international (ITA),…

- Qantas Airways si Air New Zealand au anuntat ca isi vor suspenda cursele directe din Australia spre China continentala de la 9 februarie, drept raspuns la restrictiile de calatorie impuse de unele tari din cauza crizei coronavirusului, scrie Agerpres.

- Ministerul Educatiei anunta ca, joi, 60 de unitati de invatamant din intreaga tara au cursurile suspendate partial sau total, din cauza gripei, 50 de unitati fiind doar in Bucuresti. Potrivit Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare din tara au transmis, joi, situatia actualizata a unitatilor…

