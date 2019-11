Stiri pe aceeasi tema

- Vineri se implinesc 420 de ani de la intrarea triumfala a lui Mihai Viteazul in Alba Iulia, pe 1 noiembrie 1599, in urma victoriei impotriva lui Andrei Bathory in batalia de la Șelimbar. Au trecut mai bine de patru secole de cand Alba Iulia a fost pentru prima data capitala țarilor romane unite sub…

- Fundația „Mihai Viteazul” organizeaza a 30-a ediție a evenimentului „MIHAI VITEAZUL ȘI VISUL UNIRII”, manifestare cu caracter județean care prin acțiunile sale se adreseaza tuturor locuitorilor, indiferent de varsta, studii, religie, etnie. Conducerea Fundației a avut cateva obiective clare,…

- Ștafeta Veteranilor Invictus va ajunge luni, 21 octombrie, la Alba Iulia. La ora 16:00, pe platoul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, va avea loc primirea voluntarilor Invinctus care au alergat pe traseul Sibiu – Alba Iulia. Grupul este format din studenti de la Academia Fortelor Terestre…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru evenimentul „Mihai Viteazul și Visul Unirii”, pe care il organizeaza de aproape trei decenii și care cuprinde o suita de manifestari, care iși propun sa angreneze cat mai multe persoane, stimuland interesul pentru istorie. Prin…

- La Sala Albastra a Bibliotecii Județene „Bod Peter” din Sf. Gheorghe a avut loc, ieri, evenimentul de lansare a EUROSCOLA- competiție naționala desfașurata in cadrul unui proiect internațional finanțat de Parlamentul European, in parteneriat cu Ministerul Educației, la care participa, pentru a 2-a oara,…

- „Costumul popular, cantecele și dansurile tradiționale sunt cei trei piloni pe care se sprijina folclorul romanesc, de o frumusețe fara seaman.”- prof. ing. Maria Peligrad Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a dat startul pregatirilor ediției din acest an a Balului costumului popular, eveniment…

- Mai sunt trei saptamani pana la inceperea noului an școlar. Cadrele didactice au inceput deja sa se pregateasca pentru deschiderea in bune condiții a anului școlar 2019-2020. Și la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se deruleaza activitați de intervenție de tipul reparații curente…

- „Am fost invațata sa lupt pentru ceea ce vreau. Pentru mine nu exista bariere.” Muzica face parte din viața noastra. Cred ca fiecare om are melodii preferate, care ii aduc aminte de o persoana draga sau de momente frumoase, il ajuta sa se relaxeze sau sa evadeze din cotidian. Dar exista o categorie…