Prima TV, lovitură pe piața media. Posturile de sport vor suferi după această decizie Lovitura de grație din partea postului Prima TV. Șefii televiziunii au facut anunțul pe care il așteptau toți fanii sporturilor. Canalele sportive vor suferi dupa aceasta decizie. Ce meciuri cruciale vor rula pe Prima TV in urmatoarea perioada. Prima TV, lovitura pe piața media Postul de televiziune Prima TV vrea sa dea lovitura in mass-media, […] The post Prima TV, lovitura pe piața media. Posturile de sport vor suferi dupa aceasta decizie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle nu pleaca din atenția tabloidelor din lumea intreaga! Cunoscuta ducesa de Sussex vine cu o noua lovitura pentru Familia Regala a Marii Britanii. Cea care va suferi destul de mult este chiar cumnata sa, Kate Middleton. Meghan Markle, noua lovitura pentru familia regala! Kate Middleton e…

- Sefii de stat si de guvern din UE se vor reuni pe 25 si 26 februarie pentru un summit european extraordinar prin videoconferinta consacrat problemelor de sanatate, aparare si securitate, a declarat joi un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel, relateaza AFP.…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii casnici de energie electrica din Romania, adica aproape 4,6 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, cu un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit datelor ANRE.„Din cei peste 8.700.000 de clienți casnici, conform raportarilor aferente…

- Printr-o decizie luata in data de 30 decembrie, Guvernul Citu a decis sa amane in acest an majorarea la 140.000 euro a pragului pana la care se aplica TVA de 5% la imobile. Consultantii fiscali critica masura.

- Marirea pragului pentru care se aplica TVA de 5% la cumpararea imobilelor a fost amanata pentru anul 2022. Inițial se avea in vedere ca aceasta cota sa fie perceputa pentru un plafon de 140.000 de...

- Prima miscare notabila din pauza competitionala aduce la Petrolul, sub comanda lui Viorel Moldovan, un jucator cu mare experienta la nivelul primei ligi, pe mijlocașul Silviu Pana (29 de ani). Silviu Pana lasa Turris Turnu Magurele, grupare unde purta chiar banderola de capitan, pentru a veni la Petrolul,…

- Știri cu…acțiune. Adrian Sarbu, decizie in premiera pe piața media din Romania: va aduce pe postul sau TV serialul ”Frauda”, difuzat și de Netflix. Va fi in fiecare vineri, de la ora 22:00. Postul de știri Aleph News va da un serial de pe Netflix. Decizia lui Sarbu reprezinta o premiera pe piața media…

- Președintele Klaus Iohannis merge intr-o vizita oficiala la Chișinau in Republica Moldova. Șeful statului roman il va intalni pe președintele ales, Maia Sandu. Este pentru prima data in 6 ani cand Klaus Iohannis face asta Klaus Iohannis merge in Republica Moldova in semn de susținere a președintelui…