Prima tranșă din vaccinul Moderna ajunge mâine în România. Ce spun autoritățile Vorbim despre 14.000 de doze care vor ajunge, maine, in Romania, intr-o prima tranșa simbolica iar, in total, in țara noastra vor ajunge intre 400 și 450.000 de doze de vaccin Moderna. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinarea, spunea ca acesta va fi livrat in tranșe, odata pe saptamana sau odata la doua saptamani. Luni dimineața a ajuns in Romania a patra tranșa cu vaccinuri Pfizer/BioNTech. Vorbim despre 150.000 de doze care au fost transportate cu aeronavele care au aterizat pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Timișoara, urmand a fi distribuite la Institutul Cantacuzino… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

