Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- ”Cu siguranta, cadrele didactice si personalul din invatamant este prioritizat, pentru ca deservesc realmente o activitate esentiala extrem de importanta pentru societate si pentru sistemul educational din tara noastra si cu siguranta vor avea prioritate la vaccinare. Dar deschiderea scolilor nu este…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a declarat vineri ca in categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID nu au fost inclusi si copiii sub 16 ani, pentru ca „nu exista o indicatie de utilizare” si „o recomandare la acest moment”.

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania imediat dupa Craciun. Primele doze de vaccin vor fi livrate in Romania cel mai probabil intre Craciun și Anul Nou, anunța coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Vaccinarea propriu-zisa a populației va putea…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a explicat la Digi 24 ca si persoanele vaccinate vor trebui sa respecte masurile de preventie precum purtarea masii si distantarea sociala, cel putin pana cand va fi atins un anumit nivel de imunizare colectiva.

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz". El spune ca principalul centru de stocare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca strategia de vaccinare este finalizata. Autoritațile așteapta aprobarea vaccinului de catre autoritațile competente și distribuirea acestuia pentru a putea incepe imunizarea.

- Personalul din invațamant are prioritate la vaccinare, potrivit medicului Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania. Acesta a spus pentru Stirile ProTV care sunt domeniile de “activitați critice” incluse in al primul val de vaccinare cel care cuprinde domeniile…