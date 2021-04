Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comitetului de coordonare a vaccinarii impotriva COVID-19, Andrei Baciu, a anunțat, vineri, ca primul lot de vaccin anti-COVID-19 de la Johnson&Johnson va ajunge in Romania mai repede decat era planificat. Andrei Baciu a dezvaluit ca, joi, 15 aprilie, vor sosi in țara 60.000 de doze…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de Johnson & Johnson ar putea incepe in Romania la jumatatea lunii aprilie, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. Vaccinul Johnson & Johnson se administreaza intr-o singura doza, ceea ce, potrivit Ministerului Sanatatii, constituie un avantaj atat logistic,…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat marti, 23 martie, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania cel mai probabil in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000.Vaccinul…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000, potrivit Agerpres. El…

- Primele doze de vaccin anti covid produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, a anunțat, marți, Andrei Baciu, vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Andrei Baciu a precizat ca Romania va primi aproximativ…

- Vesti noi despre vaccinul anti covid Johnson amp; Johnson. Agentia Europeana pentru Medicamente a recomandat joi autorizarea utilizarii in Uniunea Europeana a vaccinului Johnson amp; Johnson impotriva coronavirusului, semnaleaza dpa, potrivit Agerpres.Acest vaccin necesita administrarea unei singure…

- Pana la finalul lunii aprilie Romania va primi aproape 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, potrivit calendarului de livrari. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, potrivit calendarului de livrari, in martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin…

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…