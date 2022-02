Stiri pe aceeasi tema

- O prima transa de 700 de cutii de molnupiravir - primul antiviral realizat special pentru tratarea COVID - a ajuns miercuri seara la Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, iar tratamentul va fi administrat pacientilor chiar de astazi, in urma unei evaluari medicale, relateaza News.ro.Adrian…

- Prima transa de 700 de cutii de pastile anti-COVID-19 a ajuns la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala. Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a exlicat pentru News.ro ca o prima transa de molnupiravir a ajuns miercuri…

- Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro ca o prima transa de molnupiravir a ajuns miercuri seara, la unitatea medicala. Este vorba despre o cantitate de 700 de cutii. Tratamentul va fi administrat pacientilor chiar…

- Rata de incidența COVID-19 calculata la 14 zile din Capitala a ajuns, sambata, la 16,07 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 14,11 cazuri la mia de locuitori. Rata de incidenta COVID-19 a crescut accentuat de la inceputul acestui…

- Rata de infectare cu coronavirus a depașit, marți, 11 cazuri la mia de locuitori in București. DSP București a raportat o incidența de 11,03 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. Ne apropiem…

- Mos Craciun se protejeaza de COVID-19. El s-a vaccinat, joi, la Institutul “Marius Nasta” din Capitala. Astfel, nu risca sa intre in carantina in noaptea in care toata lumea il așteapta cu daruri. Moș Craciun a facut doza 3 de rapel (booster) la Centrul de vaccinare de la Institutul “Marius Nasta” din…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a repartizat peste 6.600 de flacoane de Remdesivir in 69 de spitale care trateaza pacienti cu COVID-19. Totodata, a fost incheiat un nou contract pentru achizitia a peste 1.400 de flacoane de Tocilizumab, medicament utilizat la pacientii cu forme severe ale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, sambata, ca cel mai bine ne protejam vaccinandu-ne și nu așteptand un tratament impotriva COVID-19, care este mai toxic decat un vaccin. “Incep sa apara tratamente, dar eu vreau sa spun la toti care asteapta tratamentul, sa citeasca…