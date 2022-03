Prima țară din UE care va interzice, prin lege, importurile de cărbune din Rusia Guvernul polonez a anuntat marti un proiect de lege care cuprinde in special interzicerea importurilor de carbune din Rusia, prima sanctiune europeana de acest tip asupra surselor de energie, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

