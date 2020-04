Prima tara din UE care redeschide scolile, gradinitele si cresele Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii.



Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19.



Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa, informeaza DPA.



Decizia este menita sa reduca problemele cu care se confrunta parintii, nevoiti sa aiba grija de copii acasa, pe langa desfasurarea activitatii profesionale.



