- Varianta Omicron a Coronavirusului va fi dominanta pana la finalul saptamanii in Romania, „cu toate eforturile autoritaților de a cosmetiza situația”, spune medicul Octavian Jurma. Petrecerile de Revelion cu numar mare de persoane și deschiderea școlilor raman cei mai importanți factori de risc in perioada…

- Varianta Omicron a noului coronavirus a devenit dominanta in Portugalia, dupa ce aceasta tara a inregistrat vineri un nou record de cazuri de infectare in ultimele 24 de ore, depasind recordul precedent ce data de la sfarsitul lunii ianuarie, conform datelor publicate de Directia generala de sanatate…

- Aproape trei sferturi din noile infectari din SUA sunt produse de varianta Omicron a SARS-CoV-2. Cifrele sunt asemanatoare si in Marea Britanie. Specialistii au calculat ca rata se dubleaza la fiecare doua zile, iar in Romania tulpina noua va fi dominanta foarte curand.

- Varianta Omicron a fost detectata in 89 de țari și se raspandește și in zonele cu nivel ridicat de imunitate a populației, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. Cazurile cu Omicron se dubleaza la fiecare 1,5 pana la 3 zile in țarile cu transmitere comunitara a variantei, adica nu este raspandit…

- AFP si Reuters transmit ca noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS CoV 2 in Europa pana la mijlocul lunii ianuarie, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European, pledand pentru cresterea ratei de vaccinare…

- Noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în Europa pâna la mijlocul lunii ianuarie, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European, pledând pentru cresterea ratei de vaccinare…

- Varianta Omicron a coronavirusului risca sa devina dominanta in Europa in ”lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). ”Datele preliminare sugereaza un avantaj substantial al Omicron asupra variantei Delta,…

- Date privind varianta Omicron de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.Varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 risca sa devina dominanta in Europa in lunile urmatoare daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul…