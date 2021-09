Stiri pe aceeasi tema

- Italia i-ar putea obliga pana la urma pe toti italienii cu varste eligibile sa se vaccineze impotriva Covid-19 si intentioneaza sa inceapa in aceasta luna sa administreze rapeluri persoanelor vulnerabile, a declarat joi premierul Mario Draghi, transmite Reuters.

- Guvernul italian se pregateste sa inceapa administrarea unui al treilea vaccin impotriva COVID-19, in cursul acestei luni, pentru persoanele vulnerabile, cu sistem imunitar fragil, conform declaratiilor facute joi de ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, transmite Reuters. ‘Vom incepe inocularea…

- Guvernul italian se pregateste sa inceapa administrarea unui al treilea vaccin impotriva COVID-19, in cursul acestei luni, pentru persoanele vulnerabile, cu sistem imunitar fragil, conform declaratiilor facute joi de ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, transmite Reuters. "Vom…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, marți, ca masca medicala va fi obligatorie pentru elevi și in noul an școlar. Astfel, copiii nu vor mai fi primiti la cursuri cu mastile textile. Obligativitatea purtarii maștii se menține la școala in spațiile inchise, a anunțat Mihaila. In spațiile deschise,…

- Premierul nu a mentionat daca bugetarii vor suporta din propriile buzunare costurile cu testarea. De altfel, aceasta idee nu e noua in spatiul public. In Ministerul Sanatații exista un proiect referitor la testarea medicilor care nu doresc sa se vaccineze.Prezent la o conferinta de presa de la Guvern,…

- Coalitia de guvernare a agreat, marti, demararea proiectelor pilot privind vouchere acordate celor care se vaccineaza, a anuntat, la finalul sedintei, premierul Florin Citu. Anterior, Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, anunțase ca se vor oferi bonuri de masa și, de asemenea, se cauta posibilitațile…

- Compania Facebook a transmis, in replica la afirmatia presedintelui Joe Biden ca platformele social media „ucid oamenii” cu dezinformarea, ca a fost mai eficienta decat Guvernul in promovarea vaccinarii anti-Covid. Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook”…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, afirma ca in zonele in care se inregistreaza un procent redus al persoanelor vaccinate anti-Covid, medicii de familie si autoritatile locale ar trebui sa se implice in campania de vaccinare. Ioana Mihaila a declarat ca procentul redus al persoanelor vaccinate anti-COVID-19…