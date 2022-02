Prima țară din UE care administrează pastila anti-Covid de la Pfizer Franța va incepe saptamana aceasta sa administreze pastila Pfizer anti-COVID, prima pastila pentru tratarea COVID-19 aprobata in 27 de țari din UE. Franța se confrunta in continuare cu foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus, insa numarul de spitalizarile pentru cazurile grave a scazut, iar guvernul francez a inceput miercuri sa ridice din restricțiile anti-Covid. Maștile nu mai sunt obligatorii in aer liber in Franța, sunt din nou permise mulțimile la concerte și in locurile sportive, iar ordinul guvernamental de a lucra cu jumatate de norma de acasa a fost ridicat. Intre timp, Franța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

