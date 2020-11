Prima țară din UE care a depășit 2 milioane de îmbolnăviri cu coronavirus Prima țara din uniunea Europeana care a depașit pragul de 2 milioane de imbolnaviri cu coronavirus este Franța. Franța inregistreaza 2.036.755 de cazuri de coronavirus, conform CNN . „Fie ca este vorba de orașe sau de zone rurale, toate regiunile și toate departamentele sunt afectate. Al doilea val cu care ne confruntam este masiv, mortal și pune presiune pe medici și pe tot sistemul de sanatate in ansamblu”, a declarat șeful principalei agenții din cadrul Ministerului Sanatații francez, Jerome Salomon. Conform acestuia, numarul cazurilor inregistrate de pe o zi pe alta noi a inceput sa scada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta a devenit marti prima tara europeana care a depasit 2 milioane de cazuri de coronavirus, in pofida carantinei instituite la nivel national care a dus totusi la scaderea puternica a numarului de infectari noi, potrivit calculelor Reuters.

- In Texas a fost depașit pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus. Este primul stat american care atinge aceasta cifra. In ultimele zile numarul de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus a crescut ingrijorator de mult in Texas, conform cifrelor furnizate de worldometers.info. Doar ieri in Texas…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Peste 12 milioane de cazuri de Covid-19 au fost depistate in Europa de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor AFP. Cele 52 de state din regiune constituie zona cea mai lovita din lume in ceea ce privește numarul cazurilor, devansand America Latina și Caraibe (11,5 milioane de cazuri)…

- Inca o țara a depașit oficial pragul de 1 milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Argentina devine astfel a cincea țara din lume care inregistreaza aceasta cifra. Conform BBC News, in ultimele 24 de ore, autoritațile locale au anunțat 12.982 de noi infecții cu COvid-19, ceea ce face ca bilanțul total…

- O țara din vestul Europei a inregistrat in ultimele 24 de ore 10.561 de cazuri noi de Covid-19, acesta fiind cel mai mare numar atins de acest stat. Potrivit datelor publicate, sambata, 13 septembrie a.c., de autoritatile din domeniul sanatatii, in Franța in acest moment sunt investigate 772 de focare…

- India a depașit doua recorduri intr-o singura: a inregistrat cele mai multe noi imbolnaviri in 24 de ore, 86.432 de cazuri noi de coronavirus, deapșind in același timp pragul de 4 milioane de cazuri Covid-19, au anunțat sambata reprezentantii Ministerului Sanatatii, potrivit CNN.

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in lume a depașit 23 de milioane. Numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 800.000, potrivit centralizarii de pe Worldometers. Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in 24 de ore, au anuntat vineri seara autoritatile…